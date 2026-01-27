الأمن: لا إصابات في الأرواح في حريق أبو علندا

وبيّن الناطق الإعلامي أن طواقم الإطفاء عملت على إخماد الحريق والسيطرة عليه، ومنع امتداده إلى باقي المحلات المجاورة، ولم ينتج عن الحريق أي إصابات بالأرواح، وتم فتح تحقيق للوقوف على الأسباب التي أدت إلى نشوب الحريق.
