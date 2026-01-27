الثلاثاء 2026-01-27 10:25 ص

الأمن: لا إصابات في الأرواح في حريق أبو علندا

من موقع الحريق
من موقع الحريق
 
الثلاثاء، 27-01-2026 09:07 ص
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن طواقم الإطفاء المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني شرق عمّان تعاملت صباح اليوم مع حريق شبّ في محلّين يحتويان على قطع سيارات، بمساحة إجمالية بلغت (200) م²، في منطقة أبو علندا بمحافظة العاصمة.اضافة اعلان


وبيّن الناطق الإعلامي أن طواقم الإطفاء عملت على إخماد الحريق والسيطرة عليه، ومنع امتداده إلى باقي المحلات المجاورة، ولم ينتج عن الحريق أي إصابات بالأرواح، وتم فتح تحقيق للوقوف على الأسباب التي أدت إلى نشوب الحريق.
 
 


