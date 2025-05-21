الأربعاء 2025-05-21 04:55 م
 

الأمن: لا قضايا خطف أطفال في الأردن .. وهذه حقيقة الفيديو المتداول

الأمن العام
الأمن العام
 
الأربعاء، 21-05-2025 03:01 م
الوكيل الإخباري- أكّد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنّ ما يتم تداوله عن وجود حالات خطف أطفال داخل المملكة غير صحيح، ولم تسجّل  لدينا أية شكوى بهذا الخصوص. اضافة اعلان


مؤكدًا أنّ الفيديو والمنشورات التي جرى تداولها خلال ال 24 ساعة الماضية ونسب بأنّه حادثة خطف لطفلة، هي قضية تحرّش بطفلة وليست قضية خطف، حيث تقدّم والد الطفلة بشكوى بذلك لدى مديرية شرطة الرصيفة قبل أيام وما زال التحقيق جارياً في القضية لإلقاء القبض على ذلك الشخص. 

وأهاب الناطق الإعلامي بالجميع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم نشر أيّة منشورات إلا بعد التأكد والتحقق منها، لتجنب نشر الإشاعات والهلع في المجتمع ، مؤكدًا بأنّ مديرية الأمن العام دوما سبّاقة بنشر كل ما يهم المجتمع من تحذيرات أو بيانات بخصوص أيّة قضايا أو أساليب وظواهر جرمية تهم الرأي العام.
 
gnews

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