الأمن يبحث عن مطلقي عيارات نارية ويستدعي مرشحين

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قالت مديرية الأمن العام، إن معلومات وردت وبلاغات رصدت عدداً من الفيديوهات لإطلاق عيارات نارية في مدينة معان. اضافة اعلان





وأضافت أن قوة أمنيّة تحركت للبحث عن مصادر إطلاق النار وفتح تحقيق لتحديد أماكن إطلاق النار ومطلقيها.



وبينت أنه جرى استدعاء عدد من المرشحين في المدينة وما زالت التحقيقات جارية.