الأمن يبحث عن مطلقي عيارات نارية ويستدعي مرشحين

وأضافت أن قوة أمنيّة تحركت للبحث عن مصادر إطلاق النار وفتح تحقيق لتحديد أماكن إطلاق النار ومطلقيها.
وبينت أنه جرى استدعاء عدد من المرشحين في المدينة وما زالت التحقيقات جارية.
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