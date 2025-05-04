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الأمن يتعامل مع حادثتين فقدان أشخاص في الحسا والبترا

الامن العام
الامن العام
 
الأحد، 04-05-2025 09:26 م
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ فرق بحث وإنقاذ شُكّلت في إقليم الجنوب من مديريات شرطة الطفيلة والبترا  والدفاع المدني وقوات الدرك والشرطة السياحية للتعامل مع بلاغين وردا لفقدان أشخاص في محافظتي الطفيلة ولواء البترا.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الإعلامي أنّ البلاغ الأول ورد لمديرية شرطة غرب معان لمحاصرة السيول لمجموعة من السياح في منطقة البترا، حيث جرى التعامل وإخلاء  14 سائحاً  دون إصابات تذكر فيما زال البحث جارياً عن اثنين ( ام وابنها ) ما زالا مفقودين.

وأكّد أنّ فرق الإنقاذ في محافظة الطفيلة باشرت البحث عن حدث أُبلغ عن فقدانه أثناء رعيه للأغنام في منطقة الحسا بالقرب من مجرى السيول

وتعود مديرية الأمن العام بتجديد تحذيراتها المتتابعة حول ضرورة أخذ الحيطة والحذر وتجنب السير بالقرب من مجاري السيول والمناطق المنخفضة.
 
gnews

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