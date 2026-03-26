الأمن يحذر الأردنيين من المنخفض الجوي السائد

الوكيل الإخباري- جدّدت مديرية الأمن العام تحذيراتها للمواطنين من تأثيرات المنخفض الجوي السائد، مؤكدة ضرورة الابتعاد عن الأودية ومجاري السيول والمناطق المنخفضة، في ظل استمرار خطر تشكّل السيول، خاصة في المناطق الجنوبية من المملكة.





ودعت المديرية إلى عدم المجازفة بقطع الطرق المغمورة بالمياه مهما بدا منسوبها منخفضاً، لما يشكّله ذلك من خطر حقيقي، مشددة على أهمية الانتقال الفوري إلى أماكن مرتفعة وآمنة في حال مداهمة المياه.



كما حذّرت من الاقتراب من تجمعات المياه والسدود أثناء جريان السيول، لما قد تحمله من مخاطر، مؤكدة ضرورة مراقبة الأطفال وعدم تركهم بالقرب من مجاري السيول أو البرك المائية.



وأهابت المديرية بالسائقين توخي أقصى درجات الحذر أثناء القيادة، واتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة أولاً بأول، بما يضمن سلامتهم وسلامة الآخرين.



وأكدت مديرية الأمن العام جاهزيتها التامة للتعامل مع مختلف البلاغات والحالات الطارئة، داعية المواطنين إلى الاتصال على رقم الطوارئ (911) عند الحاجة.





