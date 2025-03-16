 
الأحد 2025-03-16 11:30 م
 




            

        








    

        

        

            الأمن يحذر السائقين في الأردن من هذه المخالفة
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                الأمن
            
                

                    رجل الأمن
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الأحد، 16-03-2025
    
    
        10:56 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                   حذرت مديرية الأمن العام من خطورة الحوادث المرورية الفردية (من طرف واحد)، والتي وقعت أخيرا نتيجة الانشغال بمشتتات الانتباه، مثل استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، أو فقدان السيطرة بسبب النعاس والإرهاق وانخفاض التركيز.
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وأظهرت دراسة مرورية أن قلة النوم لمدة تتراوح بين ثلاث إلى أربع ساعات يوميًا يزيد من خطر التعرض للحوادث المرورية بمقدار أحد عشر ضعفًا، في حين أكدت دراسة أخرى أن قلة النوم تعد سببًا رئيسيًا لنحو ربع الحوادث المرورية، حيث قد يغفو السائق لبضع ثوان فقط، ما يؤدي إلى وقوع الحوادث.

ودعت المديرية السائقين إلى التوقف عن القيادة عند الشعور بالنعاس، وفتح النوافذ لاستنشاق الهواء الطبيعي، وأخذ قسطٍ كافٍ من الراحة قبل متابعة الطريق، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                            عربي ودولي
                        
                        
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                                أرشيفية
                            
                    
                    

                        
                            فلسطين
                        
                        
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                                الأمن
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            الأمن يحذر السائقين في الأردن من هذه المخالفة
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد يشارك مرتبات لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي/40 مأدبة الإفطار

                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            ولي العهد يشارك مرتبات لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي40 مأدبة الإفطار
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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                            فلسطين
                        
                        
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                            عربي ودولي
                        
                        
                            الاعلام العبري: هجوم حوثي محتمل على إسرائيل
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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                            فلسطين
                        
                        
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                                ارشيفية
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
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