الأمن يحذر السائقين في الأردن من هذه المخالفة

الوكيل الإخباري- حذرت مديرية الأمن العام من خطورة الحوادث المرورية الفردية (من طرف واحد)، والتي وقعت أخيرا نتيجة الانشغال بمشتتات الانتباه، مثل استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، أو فقدان السيطرة بسبب النعاس والإرهاق وانخفاض التركيز.

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وأظهرت دراسة مرورية أن قلة النوم لمدة تتراوح بين ثلاث إلى أربع ساعات يوميًا يزيد من خطر التعرض للحوادث المرورية بمقدار أحد عشر ضعفًا، في حين أكدت دراسة أخرى أن قلة النوم تعد سببًا رئيسيًا لنحو ربع الحوادث المرورية، حيث قد يغفو السائق لبضع ثوان فقط، ما يؤدي إلى وقوع الحوادث.