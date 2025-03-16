الأمن يحذر السائقين في الأردن من هذه المخالفة

وأظهرت دراسة مرورية أن قلة النوم لمدة تتراوح بين ثلاث إلى أربع ساعات يوميًا يزيد من خطر التعرض للحوادث المرورية بمقدار أحد عشر ضعفًا، في حين أكدت دراسة أخرى أن قلة النوم تعد سببًا رئيسيًا لنحو ربع الحوادث المرورية، حيث قد يغفو السائق لبضع ثوان فقط، ما يؤدي إلى وقوع الحوادث.
ودعت المديرية السائقين إلى التوقف عن القيادة عند الشعور بالنعاس، وفتح النوافذ لاستنشاق الهواء الطبيعي، وأخذ قسطٍ كافٍ من الراحة قبل متابعة الطريق، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.
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