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الأمن يحذر من الاستخدام الخاطئ للتدفئة

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
السبت، 14-12-2024 01:42 م

الوكيل الإخباري-    حذرت مديرية الأمن العام من الاستخدام الخاطئ لوسائل التدفئة، خاصة في ظل تدني درجات الحرارة خلال الأيام القادمة والاستخدام المتزايد لهذه الوسائل على اختلاف أنواعها.

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ودعت المديرية، إلى اتباع أساليب الاستخدام الصحيحة لوسائل التدفئة، وتفقدها قبل استخدامها، وعدم النوم وتركها مشتعلة أو تركها مشتعلة بوجود الأطفال دون رقابة أشخاص بالغين.

ودعت المواطنين إلى تجديد الهواء داخل المنزل بين الحين والآخر، وعدم النوم وترك المدفأة مشتعلة، وعدم إدخال المدفأة إلى مكان الاستحمام، تلافياً لحوادث الاختناق التي تعد أكثر مسببات الوفاة من بين حوادث المدافئ.


كما دعت المديرية الى عدم السماح للأطفال باللعب قرب المدافئ أو حولها، أو وضع المدافئ في أماكن غير مناسبة، أو بالقرب من الأثاث القابل للاشتعال، خوفاً من وقوع الحرائق.

كما أكدت على ضرورة صيانة المدافئ والتأكد من الخراطيم الواصلة بين الاسطوانة ومدفأة الغاز، والتأكد من عدم وجود تشققات أو انثناءات تؤدي إلى تسريب مادة الغاز منها، وبالتالي اندلاع الحريق داخل المنزل.


وأهابت المديرية بالمواطنين ضرورة الاتصال على هاتف الطوارئ الموحد (911) عند الحاجة . 

 
gnews

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