الخميس 2026-03-26 02:47 م

الأمن يحذر من الانزلاقات وتدني الرؤية مع بدء تراكم الثلوج في هذه المناطق

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
 
الخميس، 26-03-2026 12:23 م

الوكيل الإخباري-   بدأت الثلوج بالتراكم في منطقتي الرشادية في محافظة الطفيلة والشوبك في محافظة معان، بالتزامن مع تأثر المملكة بالحالة الجوية السائدة.

اضافة اعلان


وجددت مديرية الأمن العام تحذيراتها للمواطنين من خطورة المسير على الطرق في ظل الانزلاقات الناتجة عن الأحوال الجوية وتدني مدى الرؤية الأفقية، داعية إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة.


وأكدت المديرية ضرورة تجنب التنقل إلا للضرورة القصوى، حفاظا على السلامة العامة، مشددة على أهمية أخذ الحيطة والحذر، وعدم المجازفة بسلوك الطرق التي تشهد ظروفا جوية صعبة، حفاظا على الأرواح والممتلكات.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة