الأمن يحذر من الانزلاقات وتدني الرؤية مع بدء تراكم الثلوج في هذه المناطق

الوكيل الإخباري- بدأت الثلوج بالتراكم في منطقتي الرشادية في محافظة الطفيلة والشوبك في محافظة معان، بالتزامن مع تأثر المملكة بالحالة الجوية السائدة.

وجددت مديرية الأمن العام تحذيراتها للمواطنين من خطورة المسير على الطرق في ظل الانزلاقات الناتجة عن الأحوال الجوية وتدني مدى الرؤية الأفقية، داعية إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة.