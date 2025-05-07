الأمن يدعو المقيمين والزوار إلى تصويب أوضاع إقاماتهم تجنبا للغرامات

الوكيل الإخباري- دعت مديرية الأمن العام/ إدارة الإقامة والحدود، المقيمين والزوار على أرض المملكة إلى المبادرة بتصويب أوضاعهم القانونية من خلال إصدار أو تجديد تصاريح الإقامة ضمن المدد المحددة قانونا، تفاديا للغرامات المترتبة على التأخير.

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وأكدت المديرية، أن المادة (34/أ) من قانون الإقامة وشؤون الأجانب، وفقاً للتعديلات الأخيرة، تنص على أن كل أجنبي دخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على إقامة مؤقتة، أو تجاوز مدة الإقامة الممنوحة له، أو لم يتقدم بطلب تجديد إذن الإقامة السنوي خلال شهر من تاريخ انتهائه، يُغرّم بمبلغ 90 ديناراً عن كل شهر من أشهر التجاوز أو جزء منه، وبواقع 3 دنانير عن كل يوم من ذلك الجزء.