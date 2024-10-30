الأمن يضبط سائق صهريج في عمان .. ما القصة!

وقال ضابط عمليات شرطة البادية الملكية، إنه على الفور وبعد تلقي غرفة العمليات بلاغا حول تفريغ سائق الصهريج حمولته من المادة المذكورة، وبالتنسيق مع قسم سير البادية وكوادر الإدارة الملكية لحماية البيئة جرى ضبط السائق بالموقع.
وأشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق السائق والتنسيق مع بلدية الموقر التي سارعت كوادرها في إزالة حمولة الصهريج عن الشارع العام وإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي.
من جانبها أكدت الإدارة الملكية لحماية البيئة، أن التخلص من بقايا مناشير الحجر السائل (الكمخة) تتم في مناطق وطرق محددة والتخلص منها في غير تلك المناطق يوجب المسؤولية، لافتة إلى متابعتها الدائمة لأي من هذه التجاوزات بالتعاون مع مديريات الشرطة والإدارات المختصة للحفاظ على السلامة العامة وحماية البيئة.
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