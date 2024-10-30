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الأمن يضبط سائق صهريج في عمان .. ما القصة!

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 30-10-2024 07:30 م

الوكيل الإخباري-   ضبط العاملون في قوات البادية الملكية في مركز أمن الموقر، ظهر اليوم الأربعاء، صهريجا بعد أن فرغ سائقه مادة (الكمخة) على شارع الخدمات المحاذي للطريق التنموي (شارع الـ100)، متسببا بإعاقة حركة المرور.

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وقال ضابط عمليات شرطة البادية الملكية، إنه على الفور وبعد تلقي غرفة العمليات بلاغا حول تفريغ سائق الصهريج حمولته من المادة المذكورة، وبالتنسيق مع قسم سير البادية وكوادر الإدارة الملكية لحماية البيئة جرى ضبط السائق بالموقع.


وأشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق السائق والتنسيق مع بلدية الموقر التي سارعت كوادرها في إزالة حمولة الصهريج عن الشارع العام وإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي.


من جانبها أكدت الإدارة الملكية لحماية البيئة، أن التخلص من بقايا مناشير الحجر السائل (الكمخة) تتم في مناطق وطرق محددة والتخلص منها في غير تلك المناطق يوجب المسؤولية، لافتة إلى متابعتها الدائمة لأي من هذه التجاوزات بالتعاون مع مديريات الشرطة والإدارات المختصة للحفاظ على السلامة العامة وحماية البيئة.

 
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