الأمن يضبط سائق صهريج في عمان .. ما القصة!

الوكيل الإخباري- ضبط العاملون في قوات البادية الملكية في مركز أمن الموقر، ظهر اليوم الأربعاء، صهريجا بعد أن فرغ سائقه مادة (الكمخة) على شارع الخدمات المحاذي للطريق التنموي (شارع الـ100)، متسببا بإعاقة حركة المرور.

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وقال ضابط عمليات شرطة البادية الملكية، إنه على الفور وبعد تلقي غرفة العمليات بلاغا حول تفريغ سائق الصهريج حمولته من المادة المذكورة، وبالتنسيق مع قسم سير البادية وكوادر الإدارة الملكية لحماية البيئة جرى ضبط السائق بالموقع.



وأشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق السائق والتنسيق مع بلدية الموقر التي سارعت كوادرها في إزالة حمولة الصهريج عن الشارع العام وإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي.