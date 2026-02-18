الأمن يكرم "هاكوز" .. أحد أقدم المتقاعدين العسكريين في الأردن

12:28 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/764739 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- في لفتة وفاء وتقدير، واحتفاءً بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، كرّمت مديرية الأمن العام الرائد المتقاعد رقم (650) سعد الدين الحاج محمود هاكوز، البالغ من العمر (98) عاماً، تقديراً لمسيرته الوطنية الحافلة بالعطاء. اضافة اعلان





ومندوبًا عن مدير الأمن العام، زار العميد رامي الدباس، مساعد مدير الأمن العام للإدارة والقوى البشرية، الرائد المتقاعد هاكوز في منزله، حيث نقل له تحيات مدير الأمن العام واعتزازه بزملاء السلاح الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن.



وقدّم العميد الدباس درع مديرية الأمن العام للرائد المتقاعد هاكوز، الذي يُعد من أقدم المتقاعدين العسكريين ممن حملوا شعار المديرية، تكريمًا وعرفانًا لما قدّمه طوال مسيرته في القوات المسلحة والأمن العام.



ويُذكر أن الرائد المتقاعد هاكوز من مواليد عام 1928م، وقد التحق بالخدمة العسكرية في القوات المسلحة بتاريخ 29/12/1947م، ثم انتقل للعمل في الأمن العام، وأنهى خدمته بتاريخ 20/4/1977م، بعد مسيرة امتدت لثلاثة عقود من العطاء والانضباط.



وما يزال هاكوز، رغم التقدم في العمر وبعد مرور خمسين عامًا على تقاعده، يحمل في ذاكرته صفحات مشرقة من تاريخ الأردن، وتفاصيل حيّة ستبقى شاهدة على مسيرة وطن، وسيرة أحد رجالاته من الرعيل الأول الذين أسسوا وبنوا وتركوا أثراً لا يُمحى في مسيرة الأمن والاستقرار.



تم نسخ الرابط





