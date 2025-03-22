السبت 2025-03-22 06:01 ص
 

الأمن يكشف تفاصيل وفاة سيدة على يد زوجها في الزرقاء

تعبيرية
تعبيرية
 
السبت، 22-03-2025 04:24 ص

الوكيل الإخباري-  أقدم أحد الأشخاص بالاعتداء بالضرب على زوجته فجر اليوم السبت داخل منزلهما في محافظة الزرقاء مما أدى إلى وفاتها ولاذ بالفرار، وفق مصدر أمني.

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وقال المصدر إنه جرى تحديد مكان وجوده وأُلقي القبض عليه.

 

وأضاف أنه تم نقل الجثة إلى مركز الطب الشرعي في مستشفى الزرقاء الحكومي وبوشرت التحقيقات مع الجاني.

 
 
gnews

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