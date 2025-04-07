الأمن يكشف عن المخالفة الأكثر تسبباً للحوادث في الأردن

12:36 م

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الوكيل الإخباري- أكد مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية التابعتين لمديرية الأمن العام، أن اختيار الوقت المناسب للانطلاق يقلل من التعرض للازدحام المروري ويقلل من احتمالية وقوع الحوادث، مشيرين إلى أن التخطيط الجيد والنوم الكافي يعززان السلامة على الطرق بشكل كبير. اضافة اعلان





وأوضح مندوب إدارة الدوريات الخارجية أن الواقع المروري على الطرق الخارجية يتسم بالنشاط على جميع الطرق، خصوصًا مركبات الشحن وحافلات النقل العام.



وقال إنه تم التعامل صباح اليوم الاثنين مع حادث سقوط حمولة إحدى مركبات الشحن (أكياس أسمنت) على طريق المفرق–الزرقاء مقابل محطة "سهل الدبة" باتجاه محافظة الزرقاء، حيث تم إجراء اللازم وإعادة فتح الطريق.



كما عرض لأبرز ما تم التعامل معه خلال الـ24 ساعة الماضية، منها حادث تدهور وانقلاب لإحدى مركبات الشحن على طريق العقبة بعد جمرك وادي اليتم باتجاه عمان، حيث كانت المركبة محملة بمادة الذرة، وأدى الحادث إلى إعاقة على المسرب الأيسر نتيجة سقوط الحمولة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.



وأضاف أنه تم التعامل مع حادث تصادم على الطريق الصحراوي أسفر عن وفاة، كما تم التعامل مع حادث تدهور وانقلاب على طريق المفرق–الزرقاء أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص إصابات متوسطة، وتم نقلهم إلى مستشفى المفرق الحكومي.



وأشار إلى أنه تم تعليل أسباب الحوادث السابقة من قبل إدارة السير بتغيير المسرب بشكل مفاجئ والتعامل الخاطئ مع المنعطفات.



وبين مندوب الدوريات الخارجية أنه تم التعامل مع مجموعة من المخالفات الخطرة والمتحركة، من أبرزها السرعة العالية التي تم رصدها من قبل الدوريات، بالإضافة إلى مخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ، ومخالفة عدم التزام مركبات الشحن بالمسرب الأيمن.



من جانبها، أكدت مندوبة إدارة السير الاستعداد التام للتعامل مع نشاط الحركة المرورية الصباحية ضمن مناطق الاختصاص.



وأضافت أنه تم التعامل صباح اليوم مع حادث صدم بين مركبتين بعد إشارة "الباهاوس" باتجاه خلدا، وتم تسبيب الحادث بالتتابع القريب، وتم التعامل مع الأثر المروري ورفع المركبتين دون أن يكون لذلك أثر على الحركة المرورية الصباحية.



ولفتت إلى أنه بالرغم من التنبيهات المتواصلة بضرورة تجنب ارتكاب المخالفات والسلوكيات الخاطئة، تم ضبط سائق حدث غير مرخص له بالقيادة، يبلغ من العمر 12 عامًا، كان يقود مركبة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وبحق مالك المركبة. كما دعت إلى ضرورة استخدام ممرات المشاة والجسور تجنبًا لحوادث الدهس.



وقالت: "في الجانب الإنساني، تعامل نشامى السير مع طفل تائه يبلغ من العمر 5 أعوام شوهد أمام مركز الحسين للسرطان وكاد أن يتعرض للدهس كونه يمشي وحيدًا في الشارع، وتم تسليمه إلى ذويه".



ودعا مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية السائقين إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور، والالتزام بالسرعات المقررة، وتجنب المخالفات الخطرة ومشتتات الانتباه أثناء القيادة، والحرص على إنزال الطلبة في الأماكن المخصصة لتجنب وقوع الحوادث، والمحافظة على انسيابية حركة السير وسلامة مستخدمي الطريق. كما أكدا الجاهزية التامة لتقديم المساعدة على مدار الساعة عبر رقم الطوارئ الموحد 911.







