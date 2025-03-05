الأمن يكشف ملابسات اختلاق جريمة في الزرقاء

وأوضحت المديرية أن فريق تحقيقياً مشتركاً من مديرية شرطة الزرقاء وإدارة البحث الجنائي تابع التحقيق بالقضية واستمع الى أقوال الشهود واطلع على التسجيلات الموثقة بكاميرات المراقبة.
وبعد البحث والتحري، والقاء القبض على المتورطين، تبيّن للفريق التحقيقي أن الحادثة مفتعلة، وأن الشخص الذي ادعى الاعتداء عليه كان قد اتفق مسبقاً مع الأشخاص الذين ظهروا بالفيديو لتمثيل واقعة الاعتداء وتصويرها، بهدف استخدامها في حل خلاف أسري.
وأضاف البيان أنه تم ضبط جميع المشاركين بالاعتداء المفتعل، الذين اعترفوا بالتخطيط المسبق للحادثة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، تمهيداً لإحالة جميع المتورطين إلى الجهات القضائية المختصة.
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