 
الأربعاء 2025-03-05 12:27 ص
 

الأمن يكشف ملابسات اختلاق جريمة في الزرقاء

الأمن العام
الأمن العام
الأربعاء، 05-03-2025 12:00 ص

الوكيل الإخباري-   تمكنت مديرية الأمن العام من كشف ملابسات مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، ويُظهر الادعاء بتعرض شخص للاعتداء من قبل أشخاص ملثمين، في منطقة وادي الحجر في الزرقاء.

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وأوضحت المديرية أن فريق تحقيقياً مشتركاً من مديرية شرطة الزرقاء وإدارة البحث الجنائي تابع التحقيق بالقضية واستمع الى أقوال الشهود واطلع على التسجيلات الموثقة بكاميرات المراقبة.


وبعد البحث والتحري، والقاء القبض على المتورطين، تبيّن للفريق التحقيقي أن الحادثة مفتعلة، وأن الشخص الذي ادعى الاعتداء عليه كان قد اتفق مسبقاً مع الأشخاص الذين ظهروا بالفيديو لتمثيل واقعة الاعتداء وتصويرها، بهدف استخدامها في حل خلاف أسري.


وأضاف البيان أنه تم ضبط جميع المشاركين بالاعتداء المفتعل، الذين اعترفوا بالتخطيط المسبق للحادثة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، تمهيداً لإحالة جميع المتورطين  إلى الجهات القضائية المختصة.

 
gnews

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