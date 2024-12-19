 
الخميس 2024-12-19 05:16 م
 

الأمن يلقي القبض على سائق مركبة ظهر بفيديو تم تداوله

ارشيفية
ارشيفية
الخميس، 19-12-2024 04:34 م
الوكيل الإخباري-   بيّنت مديرية الأمن العام أنه تم ضبط مركبة ظهرت في فيديو تم تداوله وإلقاء القبض على سائقها الذي ارتكب عدداً من المخالفات المرورية ورفض الامتثال لإحدى الدوريات عند محاولة  استيقافه.اضافة اعلان


وبيّنت مديرية الأمن العام أنه جرى توديع سائق المركبة، وإحالته إلى الجهات القانونية والإدارية المختصّة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، واستكمال حجز مركبته في ساحات الحجز، وفقا للقانون .
 
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