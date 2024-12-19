الأمن يلقي القبض على سائق مركبة ظهر بفيديو تم تداوله

وبيّنت مديرية الأمن العام أنه جرى توديع سائق المركبة، وإحالته إلى الجهات القانونية والإدارية المختصّة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، واستكمال حجز مركبته في ساحات الحجز، وفقا للقانون .
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