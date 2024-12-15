الأمن ينشر .. كنت خايف في البداية وحالياً بنصح كل مبتلى

وذكر الشاب أن اضطر في يوم من الأيام لسرقة ذهب والدته وأسطوانة الغاز في المنزل وبيعها من أجل توفير ثمن المخدرات ، موجهاً رسالة للشباب بعدم الانجرار إلى هذا الطريق ، كما نصح المدمنين بالتوجه لمراكز علاج الإدمان والتخلص من هذه المواد المخدرة والسموم .
متعافٍ من الإدمان: "كنت خايف في البداية لكن حاليا بنصح كل مبتلى إنه يتقدم للعلاج"#الاردن #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/Ils08Tw5aN— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) December 15, 2024
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