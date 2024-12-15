 
الأحد 2024-12-15 04:03 م
 

الأمن ينشر .. كنت خايف في البداية وحالياً بنصح كل مبتلى

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
الأحد، 15-12-2024 03:12 م
الوكيل الإخباري-   نشرت مديرية الأمن العام مقطعاً مصوراً أظهرت من خلاله رحلة أحد المتعافين من الإدمان ، حيث يذكر الشاب كيف كانت حياته في الفترة التي كان يتعاطى بها المخدرات ، والأساليب والحيل التي كان يقوم بها لتوفير المال من أجل شراء المواد المخدرة .اضافة اعلان


وذكر الشاب أن اضطر في يوم من الأيام لسرقة ذهب والدته وأسطوانة الغاز في المنزل وبيعها من أجل توفير ثمن المخدرات ، موجهاً رسالة للشباب بعدم الانجرار إلى هذا الطريق ، كما نصح المدمنين بالتوجه لمراكز علاج الإدمان والتخلص من هذه المواد المخدرة والسموم .



 
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