الأمن ينعى العميد المتقاعد نزيه الشرايدة

ونقل العميد الفايز أحرَّ مشاعر العزاء والمواساة، باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي مديرية الأمن العام، إلى ذوي الفقيد، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
كما شارك في تشييع جثمان الفقيد مديرُ شرطة محافظة الطفيلة العميد عمر الجبور، ومديرُ دفاع مدني الطفيلة، وقائدُ كتيبة درك (8)، وعددٌ من مرتبات مديرية الأمن العام من مختلف التشكيلات.
