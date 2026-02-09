الإثنين 2026-02-09 06:37 ص

الأمن ينعى العميد المتقاعد نزيه الشرايدة

تشييع جثمان العميد المتقاعد نزيه مصطفى عطية الشرايده
الإثنين، 09-02-2026 06:28 ص
الوكيل الإخباري-   مندوبًا عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك قائد أمن إقليم الجنوب العميد محمود الفايز في تشييع جثمان العميد المتقاعد نزيه مصطفى عطية الشرايدة إلى مقبرة الدائري في منطقة العيص بمحافظة الطفيلة.اضافة اعلان


ونقل العميد الفايز أحرَّ مشاعر العزاء والمواساة، باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي مديرية الأمن العام، إلى ذوي الفقيد، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما شارك في تشييع جثمان الفقيد مديرُ شرطة محافظة الطفيلة العميد عمر الجبور، ومديرُ دفاع مدني الطفيلة، وقائدُ كتيبة درك (8)، وعددٌ من مرتبات مديرية الأمن العام من مختلف التشكيلات.
 
 


