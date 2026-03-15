الأمن ينعى النقيب عيسى الصرايرة

الوكيل الإخباري- مندوبًا عن مدير الأمن العام عبيدالله المعايطة، شارك مدير شرطة وسط عمان العميد بشار الهباهبة في تشييع جثمان النقيب عيسى عبدالسلام عبدالرحمن الصرايرة من مرتب قيادة أمن إقليم العاصمة، وذلك من مسجد مؤتة الكبير (الشهداء) إلى مقبرة مؤتة في الكرك.





ونقل العميد الهباهبة أحرّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي مديرية الأمن العام الأردنية إلى ذوي الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



وشارك في تشييع الجثمان نائب مدير شرطة محافظة الكرك العقيد أحمد البطاينة، ونائب مدير مديرية الدفاع المدني في الكرك، إضافة إلى عدد من مرتبات المديرية من مختلف التشكيلات.





