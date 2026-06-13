الأمن يوضّح ملابسات فيديو المشاجرة الذي يجري تداوله في شفا بدران

05:20 م

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه وقعت مشاجرة قبل عدّة أيام بين مجموعة من الأشخاص في منطقة شفا بدران شمال العاصمة بحكم النسب، واستُخدمت خلالها الأدوات الحادة (ما ظهر في فيديو جرى تداوله). اضافة اعلان





وأكّد الناطق الإعلامي أنّه أصيب خلال المشاجرة عدد من المتشاجرين وأُسعفوا للمستشفى وجميعهم بحالة متوسّطة، فيما جرى ضبط كافة أطراف المشاجرة وإحالتهم للقضاء.





