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الأمن يوضّح ملابسات فيديو جرى تداوله في الأردن

الامن العام
الامن العام
 
الإثنين، 12-05-2025 11:53 م

الوكيل الإخباري-   أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل الفيديو الذي جرى تداوله وظهر خلاله أشخاص يقومون بإلحاق أضرار بعدد من المركبات في محافظة العقبة.

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وأكد الناطق الاعلامي أنه وقبل أيام ورد بلاغ إلى مديرية شرطة العقبة والبحث الجنائي بقيام مجموعة من الأشخاص على إثر خلافات شخصية سابقة بالاعتداء على مركبات وأشخاص آخرين وإلحاق أضرار بها.

 

وبين انه جرى من خلال التحقيقات وجمع المعلومات تحديد هوية 13 شخصاً من طرفي الخلاف وأُلقي القبض على عشرة أشخاص وتمت إحالتهم إلى القضاء فيما وجرى التعميم عن الثلاثة المتبقيين.

 
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