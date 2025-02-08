 
السبت 2025-02-08 08:00 م
 

الأميرة سمية ترعى فعالية تحتفي بالإمكانات الإبداعية للمرأة

جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا
جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا
السبت، 08-02-2025 05:36 م

الوكيل الإخباري-    رعت سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس مجلس أمناء جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، انعقاد فعالية "تأثير المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والاستفسارات الإبداعية"، والتي نُظمت بالتعاون بين جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا والسفارة الايرلندية في الأردن.

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وحضر الفعالية سفيرة ايرلندا في الأردن ماريان بولجر، ورئيس الجامعة الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، وعدد من النساء البارزات في المجالات العلمية والأكاديمية والأدبية من مختلف المؤسسات الرسمية والأكاديمية، إلى جانب عمداء كليات الجامعة.

 

وأعربت سمو الأميرة سمية بنت الحسن عن فخرها بالمشاركة بحدث يحتفي بتعزيز الإمكانات الإبداعية للنساء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، مؤكدة أن دعم المرأة ليس مجرد قضية إنصاف بل ضرورة علمية واقتصادية لتعزيز الابتكار وتلبية احتياجات المجتمعات الحديثة.

 
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