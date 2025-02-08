الأميرة سمية ترعى فعالية تحتفي بالإمكانات الإبداعية للمرأة

وحضر الفعالية سفيرة ايرلندا في الأردن ماريان بولجر، ورئيس الجامعة الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، وعدد من النساء البارزات في المجالات العلمية والأكاديمية والأدبية من مختلف المؤسسات الرسمية والأكاديمية، إلى جانب عمداء كليات الجامعة.
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