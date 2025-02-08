الأميرة سمية ترعى فعالية تحتفي بالإمكانات الإبداعية للمرأة

الوكيل الإخباري- رعت سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس مجلس أمناء جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، انعقاد فعالية "تأثير المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والاستفسارات الإبداعية"، والتي نُظمت بالتعاون بين جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا والسفارة الايرلندية في الأردن.

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وحضر الفعالية سفيرة ايرلندا في الأردن ماريان بولجر، ورئيس الجامعة الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، وعدد من النساء البارزات في المجالات العلمية والأكاديمية والأدبية من مختلف المؤسسات الرسمية والأكاديمية، إلى جانب عمداء كليات الجامعة.