الأمير طلال بن محمد يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك

-
أخبار متعلقة
-
كنعان: عيد الأضحى يمر وفلسطين تنزف..والقدس تعيش حصاراً ممنهجاً
-
انتشار أمني مكثف تزامناً مع مباراة 'النشامى' وليلة العيد
-
"المواصفات" تعاملت مع 5 أطنان سبائك ذهب و35 طناً سبائك فضة حتى نهاية أيار
-
كل الأنظار على مسقط .. الأردن يترقب تأهل "النشامى" للمونديال
-
أوقاف الزرقاء: 51 مصلى و445 مسجداً لاستقبال المصلين في عيد الأضحى
-
مصدر يوضح سبب توقيف عدد من المخالفين خلال مشاركتهم بمسيرات الأسابيع الماضية
-
وزير الأوقاف: عملية تفويج بعثة الحج الأردنية لعرفات مستمرة حتى منتصف الليل
-
السير تكشف سبب الأزمة المرورية في أبو علندا