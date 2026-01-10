الأمير عمر بن فيصل يرعى حفل تكريم الرياضات الإلكترونية 2025

وقال سموه في كلمته خلال الحفل، إن عام 2025 لم يكن عاديا، بل كان عاما مليئا بالتحدي والعمل، عاما ظهر فيه بطلاتنا وأبطالنا بصورة متميزة، وأثبتوا أن شباب الأردن قادرون على المنافسة والتميّز في الرياضات الإلكترونية.
وأضاف سموه، "وراء هذه النتائج كان هناك عمل متواصل من المدربين والإداريين، ودعم صادق من شركائنا، الذين كانوا جزءا أساسيا من كل إنجاز تحقق".
وتابع سموه قائلا، إن ما وصلنا إليه اليوم لم يكن صدفة، بل نتيجة تعاون، وثقة، وإيمان حقيقي بقدرات لاعبينا، وعمل جماعي من كل أطراف منظومة الاتحاد.
-
أخبار متعلقة
-
التلفزيون الأردني يبث مقابلة خاصَّة مع رئيس الوزراء
-
الجيش يحبط تهريب مواد مخدّرة بوساطة طائرة مسيّرة
-
الصفدي يشارك الأحد بالملتقى الدبلوماسي الثامن بالبحرين
-
وزير العمل يشارك بندوة في إربد
-
مياهنا: تحديد سبب تغير نوعية المياه في الشميساني يستغرق أسابيع
-
محاضرة في إربد الأهلية حول الصحة البيئية
-
"مياه اليرموك" تطبق آلية الملصق الإشعاري
-
اتفاقية تعاون بين "جدارا" وجامعة قاصدي مرباح الجزائرية