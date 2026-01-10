السبت 2026-01-10 10:15 م

الأمير عمر بن فيصل يرعى حفل تكريم الرياضات الإلكترونية 2025

الوكيل الإخباري-   رعى سمو الأمير عمر بن فيصل، اليوم السبت، حفل تكريم وتوزيع الجوائز لداعمي قطاع الرياضات الإلكترونية لعام 2025، والذي نظمه الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية تقديراً للجهود المبذولة في دعم وتطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز حضوره على المستويين المحلي والإقليمي.

وقال سموه في كلمته خلال الحفل، إن عام 2025 لم يكن عاديا، بل كان عاما مليئا بالتحدي والعمل، عاما ظهر فيه بطلاتنا وأبطالنا بصورة متميزة، وأثبتوا أن شباب الأردن قادرون على المنافسة والتميّز في الرياضات الإلكترونية.


وأضاف سموه، "وراء هذه النتائج كان هناك عمل متواصل من المدربين والإداريين، ودعم صادق من شركائنا، الذين كانوا جزءا أساسيا من كل إنجاز تحقق".


وتابع سموه قائلا، إن ما وصلنا إليه اليوم لم يكن صدفة، بل نتيجة تعاون، وثقة، وإيمان حقيقي بقدرات لاعبينا، وعمل جماعي من كل أطراف منظومة الاتحاد.

 

 
 


