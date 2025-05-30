الأمير فيصل يعطي شارة الانطلاق لرالي الأردن

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الوكيل الإخباري- أعطى سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس هيئة المديرين للأردنية لرياضة السيارات، ‏ الخميس شارة الانطلاق الرسمية لرالي الأردن، الجولة الرابعة من بطولة الشرق الأوسط للراليات، وذلك من نادي السيارات ‏الملكي الأردني وبحضور سمو الأميرة سارة بنت فيصل.‏ اضافة اعلان





وجرى حفل الافتتاح وسط أجواء احتفالية مميزة، تخللته فقرات متنوعة، أبرزها استعراض لسيارات السباق أمام الجماهير، في إطار ‏احتفالات المملكة بعيد الاستقلال التاسع والسبعين.‏



وينطلق الرالي يوم غد الجمعة بمشاركة 20 متسابقاً في منافسات الجولة الإقليمية، إلى جانب 16 متسابقاً في الراليين الوطنيين الأول ‏والثاني.



وتبدأ مراحل الرالي من المرحلة الجديدة "تل الهلالي" (32 كلم)، ويقودها السائق القطري ناصر العطية، حامل لقب الرالي ‏‏16 مرة، برفقة ملاحه الإسباني كانديدو كاريرا، حيث يطمح الثنائي لتحقيق رقم قياسي جديد بعدد الانتصارات.‏



وأعرب السائق القطري عبد العزيز الكواري، بطل الشرق الأوسط للراليات لعام 2024، عن إعجابه بمراحل الرالي، وتوجه بالشكر إلى كل من ساهم في تجهيز مراحل الرالي، لافتًا أن المراحل الجديدة والقديمة على حد سواء كانت رائعة للغاية.



‎ المتسابق العُماني عبد الله الرواحي الفائز برالي الأردن العام 2023، قال : "كان هذا العام صعبًا للغاية ‏علينا. لم نحقق النتائج التي كنا ‏نتوقعها، بذلنا قصارى جهدنا لتقليص الفارق مع المتسابق القطري ناصر ‏من حيث السرعة، وفي كل عام، نحاول أن نتعلم المزيد، ‏لم تسر الراليات ‏الثلاثة الأولى كما هو متوقع، خاصة في رالي بلادي، حيث اضطررنا للانسحاب في اليوم الأول، وتعرضت ‏سياراتنا لثقوب في الإطارات في رالي السعودية، وفي اليوم الأخير من الرالي كنا أسرع بكثير من الراليات السابقة.‏



‏ وأضاف : هنا في الأردن أملك خبرة كبيرة، ورالي العام الحالي مختلف عن السنوات الماضية ، لكنني أحب التضاريس والمراحل، إنها ‏صعبة، ‏علينا توخي الحذر، حيث أن الطريق زلقة للغاية، ويجب أن نكون دقيقين، هدفنا تحقيق الفوز".‏



ويشارك المتسابق السعودي راكان الراشد، البالغ من العمر 35 عامًا في رالي الأردن للمرة ‏الثالثة وانسحب من الرالي إلى جانب ‏‏الملاح الفنلندي ياركو كاليوليبو عامي 2016 و2017 على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو ، ويسعى إلى اعتلاء منصة التتويج مساء ‏السبت.‏



وقد يحسم المتسابق القطري راشد المهندي لقب بطولة الشرق الأوسط " ميرك 4" مع نهاية رالي الأردن مع بقاء جولتين على نهاية ‏الموسم ، وذلك في ظل غياب منافسه الواعد القطري محمد المري‎.‎