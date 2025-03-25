الأمير فيصل يكرم الفائزين بسباقات رياضة السيارات لعام 2024

وأشار المدير التنفيذي للأردنية لرياضة السيارات زيد بلقز، خلال كلمته في الحفل إلى جهود سمو الأمير فيصل وتوجيهاته ودعمه المتواصل لرياضة السيارات، مما ساهمت بتطويرها ووضع الأردن على الخريطة العربية والدولية لهذه الرياضة.
وتحدث بلقز عن الاهتمام الذي توليه الأردنية لرياضة السيارات بالمواهب الأردنية ودعمها المتواصل لهم من أجل تحقيق الإنجازات، مشيدا بدور المؤسسات الحكومية والخاصة والمتطوعين والكوادر العاملة في الأردنية لرياضة السيارات ووسائل الإعلام، لدورهم في تطوير رياضة السيارات في الأردن.
وشهد الحفل تكريم سهيل مرار لإسهاماته في مجال رياضة السيارات، كما تم استعراض مناقب وأبرز لحظات المتسابق الراحل خالد جمعة.
وسلّم سمو الأمير فيصل الكؤوس على الفائزين بسباقات رياضة السيارات لموسم 2024 على النحو التالي: المركز الأول: روجيه فغالي (لبنان).
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