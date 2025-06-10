الأمير مرعد بن رعد يهنئ بعيد الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى

09:26 م

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الوكيل الإخباري- نشر سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء- رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الثلاثاء، منشورًا عبر حسابه الرسمي على منصة فيسبوك، هنأ فيه جلالة الملك عبدالله الثاني، بمناسبة عيد الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى. اضافة اعلان





وكتب سموه في المنشور: "في ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش العربي، نرفع إلى مقام مولاي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، القائد الأعلى للقوات المسلحة – حفظه الله ورعاه – أسمى عبارات المباركة والتهنئة، ونتوجه بأسمى آيات الإجلال والاعتزاز إلى نشامى قواتنا المسلحة الباسلة وأجهزتنا الأمنية، الذين يجسدون أبهى معاني التضحية والانتماء، حاملين راية الثورة ومبادئها الخالدة عقيدةً وسلوكاً، في سبيل رفعة الأردن وأمنه".



وقال: "أخصُّ في هذا اليوم الأغر بالتحية النشامى المصابين العسكريين، الذين سطروا بدمائهم وجراحهم صفحات العز والشرف، فكانوا عنواناً للفداء، ورمزاً للصبر والإرادة التي لا تلين، إن رعايتكم وشؤونكم ستظل دائماً أولوية، وحقكم مصان في أعناقنا وضمائرنا، وفاءً لما قدمتم وحرصاً على أن تبقى كرامتكم محفوظة في وجدان الوطن، وهو ما يؤكد عليه دوماً جلالة القائد الأعلى.



سائلين المولى عزَّ وجلَّ أن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والعزة، وأن يوفّق جلالته وولي عهده الأمين لما فيه خير الأردن وأبنائه، وكل عام وجميعنا بخير في أردن الخير".