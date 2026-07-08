الأمير مرعد يستقبل السفيرة التونسية

وأكد سموه أن الهيئة تواصل أداء رسالتها الوطنية من خلال تقديم خدمات الرعاية والتأهيل الشاملة للمصابين العسكريين وذويهم، تقديرا لتضحياتهم وعطائهم في الدفاع عن الوطن.
وأشار سموه إلى حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات والجهات في الدول الشقيقة والصديقة، والاستفادة من تبادل الخبرات والتجارب بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمصابين العسكريين، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية بين المملكة والجمهورية التونسية.
من جانبها، أكدت السفيرة التونسية حرص بلادها على توطيد علاقات التعاون مع الأردن في مختلف المجالات، مشيدةً بالدور الإنساني والوطني للهيئة، وما تقدمه من خدمات متقدمة وبرامج نوعية في مجال رعاية وتأهيل المصابين العسكريين.
وفي ختام الزيارة، جالت السفيرة في مرافق وأقسام الهيئة، واطلعت على الخدمات والبرامج المقدمة للمصابين العسكريين وذويهم، معربةً عن إعجابها بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الهيئة في مجالي الرعاية والتأهيل.
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