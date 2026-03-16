الإثنين 2026-03-16 06:44 م

الأوقاف تحدد موعد صلاة عيد الفطر في المساجد والمصليات

الأوقاف تحدد موعد صلاة عيد الفطر في المساجد والمصليات
الأوقاف تحدد موعد صلاة عيد الفطر في المساجد والمصليات
 
الإثنين، 16-03-2026 03:11 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أن صلاة عيد الفطر السعيد ستقام عند الساعة 7:15 صباحاً في المساجد والمصليات.اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الاثنين أن بإمكان المواطنين الاطلاع على أسماء الخطباء في مختلف مناطق المملكة، والتي سيُعلن عنها لاحقاً، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وحساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي.
 
 


و

أخبار محلية مكاتب استقدام العاملين في المنازل: لا رحلات تسفير عاملات حاليا في ظل الأوضاع بالمنطقة

ن

أخبار محلية الأمن يحدد هوية سائق حافلة نقل طلاب صغيرة اعتدى جسديا على طفلة

ع

أخبار محلية الأمن العام: تعاملنا مع 356 بلاغاً لحادث سقوط شظايا

و

أخبار محلية نشاط تجاري متزايد في أسواق العقبة

ة

أخبار محلية عاجل ولي العهد يفتتح مشروع إعادة تأهيل وتطوير مركز صحي جرش الشامل

ت

عربي ودولي البيت الأبيض: على الناتو التدخل والمساهمة في إعادة فتح مضيق هرمز

و

فلسطين الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى المبارك لليوم الـ17 على التوالي

ن

أخبار محلية "أوقاف جرش" تختتم المجالس العلمية الهاشمية



 






