"الأوقاف" تطلق دورات دبلوم معتمدة لموظفيها

وتبلغ مدة الدورات 9 أشهر، بواقع 300 ساعة تدريبية، وتستهدف موظفي وزارة الأوقاف من الأئمة والواعظات والمؤذنين والعاملين في الوزارة، وتجمع برامجها بين الجانبين النظري والتطبيقي، وتراعي احتياجات الميدان الدعوي.
وقال الخطبا، إن هذه الدورات تأتي في إطار حرص وزارة الأوقاف على الاستثمار في العنصر البشري، وبناء قدرات كوادرها، بما يسهم في تطوير الخطاب الديني، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال، وتمكين العاملين من مواكبة المتغيرات العلمية والتقنية.
وأشار إلى أن خريجي هذه الدورات سيحصلون على شهادات صادرة عن جامعة العلوم الإسلامية العالمية، ومعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا أهمية الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية في إعداد برامج تدريبية نوعية تسهم في الارتقاء بالأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات الدعوية والتعليمية المقدمة للمجتمع.
وأضاف، أن الشراكة مع جامعة العلوم الإسلامية العالمية تعكس التكامل في إعداد برامج تدريبية متخصصة تسهم في رفع مستوى الأداء المؤسسي وجودة العمل الدعوي والتعليمي.
