الثلاثاء 2026-01-06 02:21 م

الأوقاف تكشف تكلفة الحج للأردنيين للعام 2026

“الأوقاف تكشف تكلفة الحج للأردنيين للعام 2026”
ارشيفية
الثلاثاء، 06-01-2026 01:26 م
الوكيل الإخباري-   أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، أن الحد الأدنى لكلفة الحج لموسم الحج المقبل سيبلغ 3140 دينارًا.اضافة اعلان


وقال الخلايلة، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن ترتيبات موسم الحج لهذا العام، إن الوزارة توصلت إلى اتفاق مع الجانب السعودي يقضي بدخول الحافلات الأردنية إلى ما قبل مكة المكرمة، على أن يتم استئجار حافلات سعودية لمرافقة الحجاج داخل المشاعر المقدسة.

وبين أنه تم إدخال حزمة من الخدمات الجديدة على مواقع إقامة الحجاج، من ضمنها تحسين أنظمة التكييف واستبدال الأرضيات الترابية بأرضيات خرسانية، وزيادة أعداد المكيفات.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

فا

طب وصحة عادة غذائية يومية هي المفتاح السري لعلاج طنين الأذن

ارشيقية

أخبار محلية الموقع الرسمي لأسماء المقبولين للحج لموسم 1447 هجري / 2026 ميلادي - رابط

ال

فن ومشاهير من بينهم محمد صبحي.. مهرجان المسرح العربي يكرم 17 شخصية فنية بارزة

جامعة بيرزيت

فلسطين إصابات بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال جامعة بيرزيت في الضفة

غ

فن ومشاهير سيرين عبد النور تعلّق على خروجها من السباق الرمضاني (فيديو)

سامسونج تستعرض رؤيتها للذكاء الاصطناعي في المؤتمر الصحفي لـ “The First Look 2026”

أخبار الشركات سامسونج تستعرض رؤيتها للذكاء الاصطناعي في المؤتمر الصحفي لـ “The First Look 2026”

وزارة العمل في عمّان

أخبار محلية "عمل معان" تنفذ 2854 زيارة تفتيشية خلال عام 2025

0خخخخ

فن ومشاهير فتاة تُدهش الجمهور بتصرفها مع محمد رمضان على المسرح - فيديو



 






الأكثر مشاهدة