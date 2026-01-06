“الأوقاف تكشف تكلفة الحج للأردنيين للعام 2026”

01:26 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/759929 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، أن الحد الأدنى لكلفة الحج لموسم الحج المقبل سيبلغ 3140 دينارًا. اضافة اعلان





وقال الخلايلة، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن ترتيبات موسم الحج لهذا العام، إن الوزارة توصلت إلى اتفاق مع الجانب السعودي يقضي بدخول الحافلات الأردنية إلى ما قبل مكة المكرمة، على أن يتم استئجار حافلات سعودية لمرافقة الحجاج داخل المشاعر المقدسة.



وبين أنه تم إدخال حزمة من الخدمات الجديدة على مواقع إقامة الحجاج، من ضمنها تحسين أنظمة التكييف واستبدال الأرضيات الترابية بأرضيات خرسانية، وزيادة أعداد المكيفات.

تم نسخ الرابط





