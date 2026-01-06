“الأوقاف تكشف تكلفة الحج للأردنيين للعام 2026”

وقال الخلايلة، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن ترتيبات موسم الحج لهذا العام، إن الوزارة توصلت إلى اتفاق مع الجانب السعودي يقضي بدخول الحافلات الأردنية إلى ما قبل مكة المكرمة، على أن يتم استئجار حافلات سعودية لمرافقة الحجاج داخل المشاعر المقدسة.
وبين أنه تم إدخال حزمة من الخدمات الجديدة على مواقع إقامة الحجاج، من ضمنها تحسين أنظمة التكييف واستبدال الأرضيات الترابية بأرضيات خرسانية، وزيادة أعداد المكيفات.
-
أخبار متعلقة
-
الموقع الرسمي لأسماء المقبولين للحج لموسم 1447 هجري / 2026 ميلادي - رابط
-
"عمل معان" تنفذ 2854 زيارة تفتيشية خلال عام 2025
-
الأوقاف: لن يتم منح تأشيرة حج لهذه الحالات الصحية
-
هيئة الطاقة: قراءات عدادات الكهرباء دقيقة وتعكس الاستهلاك الفعلي
-
وزير الأوقاف: حصة الأردن من موسم الحج المقبل 8 آلاف حاج و4500 من عرب 48
-
الضمان: تعديل الزيادة السنوية للأجر الخاضع للمشتركين اختيارياً متاح حتى منتصف شهر شباط المقبل
-
سلطة وادي الأردن توقّع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للبحث والتطوير
-
مرصد الزلازل: لا تسجيل لأي هزة أرضية أو تفجير في إربد