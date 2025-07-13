"الأوقاف" تنظم ندوة حول آفة المخدرات في الطفيلة

وخلال الندوة التي رعاها محافظ الطفيلة الدكتور سلطان الماضي، اكد مساعد الامين العام لشؤون المديريات، مدير التعليم الشرعي في الوزارة الدكتور حاتم السحيمات اهمية رفع الوعي لدى المشاركين من طلبة المراكز الصيفية وأبناء المجتمع المحلي بخطورة آفة المخدرات، وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع، مشيرا إلى دور الوزارة بتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر هذه الآفة، وأهمية تضافر الجهود لحماية الشباب منها.
وأشاد بالجهود الحثيثة التي تبذلها مديرية الأمن العام من خلال إدارة مكافحة المخدرات وسعيها الدؤوب في تحصين المواطن والوطن من خلال برامج التوعية والتثقيف.
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