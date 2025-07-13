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"الأوقاف" تنظم ندوة حول آفة المخدرات في الطفيلة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
 
الأحد، 13-07-2025 02:29 م

الوكيل الإخباري-   نظمت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ندوة توعوية في الكفيلة بعنوان "يدًا بيد من المخدرات نحمي أجيال الغد" ضمن فعاليات المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم بالتعاون مع قسم مكافحة المخدرات بمديرية شرطة الطفيلة والشرطة المجتمعية، ومشاركة واسعة من أبناء المجتمع المحلي وطلاب مراكز تحفيظ القرآن الكريم.

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وخلال الندوة التي رعاها محافظ الطفيلة الدكتور سلطان الماضي، اكد مساعد الامين العام لشؤون المديريات، مدير التعليم الشرعي في الوزارة الدكتور حاتم السحيمات اهمية رفع الوعي لدى المشاركين من طلبة المراكز الصيفية وأبناء المجتمع المحلي بخطورة آفة المخدرات، وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع، مشيرا إلى دور الوزارة بتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر هذه الآفة، وأهمية تضافر الجهود لحماية الشباب منها.


وأشاد بالجهود الحثيثة التي تبذلها مديرية الأمن العام من خلال إدارة مكافحة المخدرات وسعيها الدؤوب في تحصين المواطن والوطن من خلال برامج التوعية والتثقيف.

 
 
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