الأوقاف: سداد ديون غارمات وكوبونات وطرود وإفطارات رمضانية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية خطتها الشاملة لشهر رمضان المبارك والتي تتضمن برنامجاً دعوياً وعلمياً وإعلامياً متكاملاً، إلى جانب حزمة واسعة من المبادرات التي ينفذها صندوق الزكاة، وبرامج خاصة في المسجد الأقصى المبارك ودائرة أوقاف القدس.



وتأتي الخطة للتي اطلع عليها مجلس الوزراء اليوم الاحد في إطار رسالة وزارة الاوقاف الدينية والوطنية لتعزيز قيم التكافل والتراحم، وترسيخ الدور العلمي والدعوي للمملكة خلال شهر رمضان المبارك، وخدمة المصلين في الأردن والقدس الشريف.



وتتضمن الخطة عقد المجالس العلمية الهاشمية تحت الرعاية الملكية للسامية، وذلك كل يوم جمعة خلال الشهر الفضيل في قاعة المؤتمرات الكبرى التابعة للمركز الثقافي الإسلامي في مسجد الشهيد الملك المؤسس بالعبدلي، بمشاركة نخبة من العلماء من داخل المملكة وخارجها.



وتتناول المجالس الهاشمية هذا العام مواضيع: "القرآن الكريم أول المصادر استدلالاً وأقواها” و“السنة النبوية ثاني المصادر فيها البيان والتبيان” و“الإجماع صمام الأمان من الوقوع في الضلال” و"القياس أساس الاجتهاد وبيان مرونة الشريعة الإسلامية”



وتشمل خطة الوزارة تنظيم المسابقة الهاشمية الدولية للذكور في دورتها الثالثة والثلاثين بمشاركة 60 دولة، إضافة إلى بث التصفية النهائية للمسابقة الهاشمية المحلية للإناث بمشاركة 167 متسابقة عبر شاشة التلفزيون الأردني خلال الشهر الفضيل، على أن يقام احتفال تكريم الفائزين والفائزات في ليلتي السابع والعشرين والثامن والعشرين من رمضان، ويبث مباشرة عبر التلفزيون الأردني وإذاعة القرآن الكريم.

وفي الجانب الدعوي والإعلامي، خصصت الوزارة برامج يومية للبث المباشر من المساجد الرئيسة، تشمل فترتي الغروب والسحور، وصلاتي العشاء والتراويح، والدروس الدينية من المسجد الحسيني الكبير في عمّان، وذلك عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وإذاعة القرآن الكريم، إضافة إلى النقل التلفزيوني المباشر من مسجد الملك الحسين بن طلال ومسجد الشهيد الملك المؤسس.



وأعلن صندوق الزكاة عن إطلاق حملة لتوزيع 12 ألف كوبون تسوق بقيمة 30 ديناراً للكوبون، بإجمالي 360 ألف دينار، إضافة إلى توزيع 40 ألف طرد تمويني عبر لجان الزكاة، وتقديم عيديات نقدية للأسر الفقيرة والأيتام، وتسليم 15 مشروعاً إنتاجياً بكلفة 45 ألف دينار، وترميم 10 منازل للأسر المحتاجة ، إلى جانب إقامة إفطارات جماعية للأيتام في مختلف المحافظات، كما تشمل الخطة قضاء ديون عدد من الغارمات، وتنظيم ملتقيات خيرية وأيام طبية مجانية خلال الشهر.



وفي القدس، أعلنت دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك برنامجاً متكاملاً يشمل تنظيم الأذان والإمامة والدروس الشرعية، وإحياء ليلة القدر، وفتح جميع المساجد التابعة للأوقاف في البلدة القديمة، وتخصيص مساجد للمبيت والاستراحة.



كما تتضمن الخطة أعمال صيانة شاملة للبنية التحتية والكهرباء، وتركيب مظلات وخيم لحماية المصلين من الظروف الجوية، وتعزيز الجاهزية الصحية عبر عيادات ميدانية وسيارات إسعاف بالتنسيق مع الجهات المختصة، إضافة إلى تكثيف الحراسة وتنظيم حركة المصلين، وتأمين فرق نظافة وتعقيم يومية، وتعزيز طواقم السدنة.