الأوقاف: لن يتم منح تأشيرة حج لهذه الحالات الصحية

01:20 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/759927 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، أنه لن يتم منح تأشيرة حج لبعض الحالات من بينها من يعانون من فشل أحد الأعضاء الرئيسية في الجسم، أو الأمراض العصبية والنفسية التي تُعيق الإدراك، أو الشيخوخة المصحوبة بالخرف، إضافة إلى الحوامل في الشهرين الأخيرين، ومرضى السرطان النشط، والمؤثرين بالأمراض المعدية. اضافة اعلان





وأشار الخلايلة إلى أنه يتوجب على كل حاج تنطبق عليه الاشتراطات الصحية مراجعة المراكز الصحية للحصول على شهادة طبية معتمدة، مؤكداً أنه لن يتم تسليم تصريح الحج قبل إبراز هذه الشهادة.

تم نسخ الرابط





