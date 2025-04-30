"الإحصاءات": 544 دينارا معدل الأجر الشهري للعاملين في 2022

وأشارت الدائرة، في بيان بمناسبة يوم العمال العالمي، إلى أن متوسط الأجر الشهري للعامل في القطاع العام بالمملكة بلغ 646 دينارا خلال عام 2022، إذ بلغ المتوسط للذكور في القطاع العام 682 دينارا، مقابل 587 دينارا للإناث.
وبلغ متوسط الأجر الشهري للعامل في القطاع الخاص 493 دينارا، حيث بلغ المتوسط للذكور 511 دينارا، مقابل 439 دينارا للإناث.
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