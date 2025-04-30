"الإحصاءات": 544 دينارا معدل الأجر الشهري للعاملين في 2022

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات أصدرتها دائرة الإحصاءات العامة أن معدل الأجر الشهري للعاملين في منشآت القطاعين العام والخاص في المملكة خلال عام 2022 بلغ 544 دينارا، إذ سجل متوسط الأجور للذكور 561 دينارا، مقابل 503 دنانير للإناث.

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وأشارت الدائرة، في بيان بمناسبة يوم العمال العالمي، إلى أن متوسط الأجر الشهري للعامل في القطاع العام بالمملكة بلغ 646 دينارا خلال عام 2022، إذ بلغ المتوسط للذكور في القطاع العام 682 دينارا، مقابل 587 دينارا للإناث.