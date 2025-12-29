"الإدارة المحلية" تدعو إلى توخي الحذر من المنخفض قصير المدة وعالي الفعالية

وأشارت إلى تأثر المملكة، الاثنين بمنخفض جوي جديد قصير المدة وعالي الفعالية، ترافقه أمطار غزيرة وزخات من البَرَد ورياح نشطة إلى قوية في مناطق واسعة، حيث بدأت تأثيراته منذ ساعات الصباح، على أن تكون ذروته من ساعات الظهر وحتى المساء، ويبدأ بالتراجع خلال ساعات متأخرة من ليلة الاثنين/الثلاثاء.
وأوضحت الوزارة أنه جرى التعامل منذ يوم أمس مع نحو 95 شكوى وملاحظة وصلت إلى غرفة الطوارئ المركزية، تركزت معظمها حول ارتفاع منسوب المياه في الشوارع الرئيسية والفرعية، إضافة إلى انهيارات صخرية وطينية ناتجة عن كميات المياه المتدفقة، ما أدى إلى إغلاق بعض الطرق، حيث قامت كوادر البلديات ومجالس الخدمات المشتركة بفتحها ومعالجة جميع الملاحظات.
