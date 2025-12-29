الإثنين 2025-12-29 12:30 م

"الإدارة المحلية" تدعو إلى توخي الحذر من المنخفض قصير المدة وعالي الفعالية

وزير الإدارة المحلية يتفقد بلدية خالد بن الوليد ومناطق في لواء بني كنانة
وزارة الإدارة المحلية
الإثنين، 29-12-2025 10:00 ص

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الإدارة المحلية إن غرفة الطوارئ المركزية في الوزارة تعمل مع جميع الشكاوى والملاحظات التي ترد على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف الطوارئ في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة في جميع المحافظات، وبالتعاون مع الحكام الإداريين، والدفاع المدني، ووزارة الأشغال العامة، وجميع الجهات المعنية.

وأشارت إلى تأثر المملكة، الاثنين بمنخفض جوي جديد قصير المدة وعالي الفعالية، ترافقه أمطار غزيرة وزخات من البَرَد ورياح نشطة إلى قوية في مناطق واسعة، حيث بدأت تأثيراته منذ ساعات الصباح، على أن تكون ذروته من ساعات الظهر وحتى المساء، ويبدأ بالتراجع خلال ساعات متأخرة من ليلة الاثنين/الثلاثاء.


وأوضحت الوزارة أنه جرى التعامل منذ يوم أمس مع نحو 95 شكوى وملاحظة وصلت إلى غرفة الطوارئ المركزية، تركزت معظمها حول ارتفاع منسوب المياه في الشوارع الرئيسية والفرعية، إضافة إلى انهيارات صخرية وطينية ناتجة عن كميات المياه المتدفقة، ما أدى إلى إغلاق بعض الطرق، حيث قامت كوادر البلديات ومجالس الخدمات المشتركة بفتحها ومعالجة جميع الملاحظات.

 
 


