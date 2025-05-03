الإدارة المحلية: تسريع صرف مستحقات المقاولين وتعزيز جودة المشاريع

ولفت المصري إلى الدور الحيوي للمقاولين في تنفيذ المشاريع العمرانية التي تسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص العمل، مؤكدًا أهمية رفع مستوى جودة العمل في قطاع الإنشاءات.
وبحث المصري، إلى جانب نقيب المقاولين فؤاد الدويري وأعضاء مجلس النقابة، عددًا من المطالب، أبرزها أزمة تأخر صرف المستحقات المالية المستحقة للمقاولين على البلديات عبر بنك تنمية المدن والقرى.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تسريع صرف هذه المستحقات في أقرب وقت ممكن، مع التأكيد على ضرورة التزام المقاولين بالمواصفات الفنية وضبط الجودة في تنفيذ المشاريع.
كما تناول اللقاء أزمة نقص مادة "السفلت"، حيث أشار المصري إلى أن وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن يتابع المشكلة مع شركة مصفاة البترول الأردنية، بهدف إيجاد حل سريع يضمن استمرارية العمل في المشاريع الإنشائية دون تعطيل.
وأكد المصري أهمية تعزيز التعاون بين البلديات ونقابة المقاولين ومجلس البناء الوطني، لضمان رفع سوية المشاريع، وحماية المواطنين، والالتزام بمعايير السلامة العامة، مبينًا أن هذا التكامل سينعكس إيجابًا على جودة البنية التحتية.
وفي ما يتعلق بالمشكلات الناجمة عن كسارات قرية صمد في محافظة إربد، أشار المصري إلى أن عمليات التفجير في الموقع الحالي تُسبب أضرارًا للمباني القريبة، إضافة إلى آثار سلبية على قرية صمد التراثية والبيئة وسكان المنطقة.
وطالب الوزير مجلس النقابة بتقديم اقتراحات لمواقع بديلة لا تؤثر على البيئة أو السكان، ليتم عرضها على هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والتوافق عليها، بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على السلامة العامة والمواقع التراثية.
من جهته، أعرب نقيب مقاولي الإنشاءات فؤاد الدويري وأعضاء مجلس النقابة عن تقديرهم لزيارة وزير الإدارة المحلية، مشيدين بجهود الحكومة في بحث مطالب القطاع والسعي لإيجاد حلول عملية للتحديات التي يواجهها، مؤكدين أن مثل هذه اللقاءات تُعزز الثقة بين القطاعين العام والخاص، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون البنّاء.
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