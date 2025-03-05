الإدارة المحلية: تطوير مكب الأكيدر يحافظ على المياه الجوفية ويسهم بإنتاج الطاقة

وفيما يتعلق بإطار المشروع التي بدأت الوزارة بتنفبذه بداية العلم الجاري قالت مديرة المشروع المهندسة فرح الداوود لوكالة الانباء الأردنية (بترا) ان تطوير موقع مكب نفايات الأكيدر سيتم من خلال تقديم مجموعة من الاعمال والخدمات تبدأ بالتصميم والبناء لبرك معالجة المياه العادمة والتصميم والبناء لإنشاء مكب صحي إضافة إلى تصميم وبناء وإغلاق وإعادة تأهيل المكب القديم وتأهيل الخليتين القائمتين (خلية الطوارئ رقم 1 وخلية الطوارئ رقم 2) إضافة الى تصميم وبناء المرافق المساندة وتقديم خدمات الدعم الفني.
وأشارت الداوود الى العطاء الممول من مفوضية الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية وقعت عام 2017 والتي تعهد الاتحاد بموجبها بالمساهمة في تمويل مشاريع إدارة النفايات الصلبة وفقا للاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات البلدية الصلبة بمبلغ لا يتجاوز 100 مليون يورو، فيما تم تفويض الوكالة الفرنسية للتنمية بموجب اتفاقية أخرى وقعت عام 2017 لإدارة مبلغ 53.173 مليون يورو لمصلحة وزارة الإدارة المحلية وبالنيابة عن المفوضية، كما أبرمت الوكالة الفرنسية اتفاقية مع الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة الإدارة المحلية عام 208 لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة في شمال ووسط المملكة.
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