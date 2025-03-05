الإدارة المحلية: تطوير مكب الأكيدر يحافظ على المياه الجوفية ويسهم بإنتاج الطاقة

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الإدارة المحلية، أن مشروع تطوير مكب الاكيدر في شمال المملكة يهدف إلى المحافظة على المياه الجوفية من خلال منع تسرب عصارة النفايات إلى المياه الجوفية وكذلك الاستفادة من الغازات الناجمة عن النفايات في إنتاج الطاقة.

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وفيما يتعلق بإطار المشروع التي بدأت الوزارة بتنفبذه بداية العلم الجاري قالت مديرة المشروع المهندسة فرح الداوود لوكالة الانباء الأردنية (بترا) ان تطوير موقع مكب نفايات الأكيدر سيتم من خلال تقديم مجموعة من الاعمال والخدمات تبدأ بالتصميم والبناء لبرك معالجة المياه العادمة والتصميم والبناء لإنشاء مكب صحي إضافة إلى تصميم وبناء وإغلاق وإعادة تأهيل المكب القديم وتأهيل الخليتين القائمتين (خلية الطوارئ رقم 1 وخلية الطوارئ رقم 2) إضافة الى تصميم وبناء المرافق المساندة وتقديم خدمات الدعم الفني.