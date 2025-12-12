الإعلان عن تشكيلة "النشامى" لملاقاة العراق

وضمت التشكيلة كلا من: يزيد أبو ليلى في حراسة المرمى، عبدالله نصيب، سعد الروسان، حسام أبو الذهب، أدهم القريشي، نزار الرشدان، عامر أبو جاموس، مهند أبو طه، محمود مرضي، علي علوان، يزن النعيمات.
ويحتضن ستاد المدينة التعليمية في الدوحة المباراة.
