الإعلان عن تشكيلة "النشامى" لملاقاة العراق

الوكيل الإخباري- أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، جمال سلامي، عن التشكيلة الرسمية "للنشامى" التي ستواجه المنتخب العراقي في تمام الساعة 5:30، لحسم التأهل لدور نصف النهائي في منافسات كأس العرب 2025.

وضمت التشكيلة كلا من: يزيد أبو ليلى في حراسة المرمى، عبدالله نصيب، سعد الروسان، حسام أبو الذهب، أدهم القريشي، نزار الرشدان، عامر أبو جاموس، مهند أبو طه، محمود مرضي، علي علوان، يزن النعيمات.