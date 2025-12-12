الجمعة 2025-12-12 08:07 م

الإعلان عن تشكيلة "النشامى" لملاقاة العراق

الجمعة، 12-12-2025 05:17 م

الوكيل الإخباري-   أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، جمال سلامي، عن التشكيلة الرسمية "للنشامى" التي ستواجه المنتخب العراقي في تمام الساعة 5:30، لحسم التأهل لدور نصف النهائي في منافسات كأس العرب 2025.

وضمت التشكيلة كلا من: يزيد أبو ليلى في حراسة المرمى، عبدالله نصيب، سعد الروسان، حسام أبو الذهب، أدهم القريشي، نزار الرشدان، عامر أبو جاموس، مهند أبو طه، محمود مرضي، علي علوان، يزن النعيمات.


ويحتضن ستاد المدينة التعليمية في الدوحة المباراة.

 
 


