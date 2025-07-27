الإعلان عن دفعة جديدة من مرشحي قروض إسكان المعلمين

ونشرت الوزارة أسماء المرشحين والوثائق المطلوبة للحصول على القرض على موقعها الإلكتروني (www.moe.gov.jo).
كما دعت الوزارة المرشحين الذين تم الإعلان عن أسمائهم قبل 1-1-2023، إلى مراجعة صندوق الإسكان للاستفادة من القرض خلال مدة أقصاها 30-6-2026، وإلا سيعتبر فاقدا لحقه في القرض، وسيتم إعادة اشتراكاته له فقط.
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