الإعلان عن دفعة جديدة من مرشحي قروض إسكان المعلمين

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، أسماء دفعة جديدة من المرشحين للاستفادة من قروض إسكان المعلمين للعام 2025، وعددهم 348 مرشحا.

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