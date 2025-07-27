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الإعلان عن دفعة جديدة من مرشحي قروض إسكان المعلمين

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الأحد، 27-07-2025 03:25 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، أسماء دفعة جديدة من المرشحين للاستفادة من قروض إسكان المعلمين للعام 2025، وعددهم 348 مرشحا.

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ودعت المعلمين المرشحين إلى مراجعة مديرية صندوق إسكان موظفي وزارة التربية والتعليم في مبنى الوزارة/العبدلي، اعتبارا من صباح يوم الـ17 من آب المقبل، لاستكمال إجراءات الحصول على القرض؛ مصطحبين معهم الوثائق المطلوبة للحصول على القرض.

ونشرت الوزارة أسماء المرشحين والوثائق المطلوبة للحصول على القرض على موقعها الإلكتروني (www.moe.gov.jo).

كما دعت الوزارة المرشحين الذين تم الإعلان عن أسمائهم قبل 1-1-2023، إلى مراجعة صندوق الإسكان للاستفادة من القرض خلال مدة أقصاها 30-6-2026، وإلا سيعتبر فاقدا لحقه في القرض، وسيتم إعادة اشتراكاته له فقط. 

 
 
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