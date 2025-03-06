الإفتاء تعلن بدء حملة "وقفية خير الأردن" اليوم الخميس

الوكيل الإخباري- أعلنت دائرة الإفتاء العام بدء حملة "وقفية خير الأردن" اليوم الخميس عبر برنامج البث المباشر في إذاعة القرآن الكريم من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً وتستمر مدة إسبوعاً .

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وتأتي هذه الحملة دعماً للمحتاجين في مختلف مناطق المملكة خلال شهر رمضان المبارك وحفاظاً على التكافل والتراحم ونشر الخير والمساعدة ووقوفاً مع المحتاجين وتوطيداً لروح الأخوة والتزاماً بتعليم ديننا الحنيف .