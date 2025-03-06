 
الخميس 2025-03-06 02:16 م
 

الإفتاء تعلن بدء حملة "وقفية خير الأردن" اليوم الخميس

دائرة الإفتاء العام
دائرة الإفتاء العام
 
الخميس، 06-03-2025 02:04 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت دائرة الإفتاء العام بدء حملة "وقفية خير الأردن" اليوم الخميس عبر برنامج البث المباشر في إذاعة القرآن الكريم من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً وتستمر مدة إسبوعاً .

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وتأتي هذه الحملة دعماً للمحتاجين في مختلف مناطق المملكة خلال شهر رمضان المبارك وحفاظاً على التكافل والتراحم ونشر الخير والمساعدة ووقوفاً مع المحتاجين وتوطيداً لروح الأخوة والتزاماً بتعليم ديننا الحنيف .


للتبرع عبر البرنامج هو من خلال الاتصال على الأرقام التالية : 064747202 وأيضاً الرقم 064747201 وعلى الأرقام التالية : 00962798838444 والرقم   00962798839444
وحساب الوقفية في البنك الإسلامي فرع الشميساني هو :
2298530-013
وعبر خدمة كليك 
WAQFIAH25 البنك الإسلامي الأردني

 
 
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