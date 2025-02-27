"الإفتاء" تعلن خطتها الإعلامية في رمضان

الوكيل الإخباري- أعلن مدير العلاقات العامة والإعلام في دائرة الإفتاء العام للمملكة، الدكتور أحمد الحراسيس، عن خطة الدائرة الإعلامية لشهر رمضان المبارك.

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وقال الحراسيس، إن الدائرة ستقوم بالرد على كافة الأسئلة التي ترد إليها بمختلف وسائل التواصل، بما فيها الهواتف النقالة الشخصية لأصحاب الفضيلة المفتين، إضافة إلى إصدار مطوية عن أهم الأحكام المتعلقة بالصيام، وإصدار عدد خاص من مجلة "الإفتاء" في رمضان، ونشر المقالات المتعلقة بالشهر الفضيل على الموقع الإلكتروني للدائرة وفي الصحف.



وأشار إلى توزيع ملصق يتضمن أهم المفطرات، وإصدار نشرة إلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي "الواتس آب والفيسبوك واكس"، تتعلق بأهم أحكام الصيام.



وبين، أنه سيتم تصوير حلقات قصيرة عن أهم أحكام الصيام لا تتجاوز دقيقة واحدة عبر منصة "اليوتيوب"، وتزويد القنوات الفضائية بها، إضافة إلى برنامج "منبر الإفتاء" الذي يتضمن الإجابة على أسئلة المستفتين التي تُرسل للبرنامج عبر منصات التواصل والموقع الإلكتروني والاتصال المباشر بالبرنامج.



وتتضمن الخطة المشاركة في برنامج "الغروب" الذي سيُبث على شاشة التلفزيون الأردني، والمشاركة في برنامج "يستفتونك" عبر إذاعة الأمن العام، وبرنامج الفتاوى على الهواء عبر إذاعة القرآن الكريم، وإعداد وتقديم برنامج "اسألوا أهل الذكر" على شاشة التلفزيون الأردني، وبرنامج الفتوى على شاشة تلفزيون عمان، إلى جانب مشاركة العديد من أصحاب الفضيلة في برامج الإذاعات المحلية للرد على أسئلة واستفسارات المستفتين.



أما على الصعيد الميداني، فسيتم التفاعل مع المواطنين من خلال العمل في المساجد، وعقد مجالس الفتوى ودروس التوعية في مختلف المساجد بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، إضافة إلى إعطاء درس كل يوم اثنين في مسجد الجامعة الأردنية بعد صلاة الظهر، بالتعاون مع المركز الثقافي الإسلامي التابع للجامعة الأردنية.