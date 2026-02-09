الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن يرفض زيادة أيام عطلة القطاع العام

وقال الفناطسة إن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن يؤيد العمل والإنتاج، وإن زيادة الدوام ساعة أو ساعتين لن يكون لها أثر إيجابي على العملية الإنتاجية، أما القطاع العام، عندما تُؤتمت معاملاته رقميا وإلكترونيا فقد يكون هناك مجال للعطلة، لكننا "لا نؤيدها".
وأوضح الفناطسة أن الأثر الاقتصادي لفكرة زيادة أيام العطلة قد يكون مختلطا، فقد تحسن راحة الموظف الحكومي وتخفف الإرهاق، لكنه شدد على أنه "لا يمكن القول إنه يحقق الراحة البدنية لموظف القطاع العام".
وأكد الفناطسة أن الأردن بلد إنتاج، وأن العمل وفق نظام الثماني ساعات هو الأساس، مشيرا إلى أن الاتحاد العام لنقابات العمال يضم صوته إلى صوت قطاع الصناعة، مبينا أن الصناعة لا يمكن أن تتوقف أو تتقدم بزيادة ساعة عمل، كما أن زيادة أيام العطلة وخاصة يوم الخميس تؤدي غالبا إلى "مغادرات مبكرة من قبل الموظفين أو نصف دوام" ولن ينعكس ذلك إيجابيا على الإنتاج أو الصناعة في الأردن.
وأشار الفناطسة إلى أن الدستور ساوى بين المواطنين في الواجبات والحقوق، مؤكداً أنه "لا يجوز منح القطاع العام ثلاثة أيام عطلة بينما القطاع الخاص يعمل 48 ساعة، وأن أي قرار يجب أن يكون عادلا، ويأخذ في الاعتبار مراعاة ساعات العمل بين القطاعين العام والخاص".
-
أخبار متعلقة
-
شراكة مجتمعية واسعة في زراعة 1000 شتلة ضمن مبادرة الحفاظ على البيئة في وادي رم
-
البدور: المرحلة الأولى لمركز الصحة الرقمي توفر 3.5 مليون دينار
-
استخدام نظام العد الذاتي في تعداد 2026 لأول مرة في تاريخ الأردن
-
اتفاقية تعاون بين "العاملين بالكهرباء" ومجمع "سونلغاز" الجزائري
-
نقابة المهندسين تطلق حلقات نقاشية لتعزيز البنية التحتية واستدامتها
-
"تربية الجامعة" تتصدر دورة الأيام الأولمبية الرابعة
-
برنامج "حكيم" يصل إلى 453 منشأة صحية حكومية
-
الملك يرعى احتفالية غرفة تجارة عمان بمرور أكثر من مئة عام على تأسيسها