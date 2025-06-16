"الاتصال الحكومي" تنشر موجز إنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال أيار الماضي

وتعمل الوزارة على حصر عمل الوزارات والمؤسسات العامة وأنشطتها بشكل شهري وإعداد موجز يعكس أبرز الإنجازات التي تهم المواطنين والمجتمع المدني.
ودعت إلى الاطلاع على الموجز من خلال الرابط الآتي: https://mogc.gov.jo/AR/List/.
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