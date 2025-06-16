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"الاتصال الحكومي" تنشر موجز إنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال أيار الماضي

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أرشيفية
 
الإثنين، 16-06-2025 12:04 م

الوكيل الإخباري- نشرت وزارة الاتصال الحكومي، اليوم الاثنين، على موقعها الإلكتروني موجز إنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال أيار الماضي.

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وتعمل الوزارة على حصر عمل الوزارات والمؤسسات العامة وأنشطتها بشكل شهري وإعداد موجز يعكس أبرز الإنجازات التي تهم المواطنين والمجتمع المدني.
ودعت إلى الاطلاع على الموجز من خلال الرابط الآتي: https://mogc.gov.jo/AR/List/.

 
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