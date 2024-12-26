الاردن ... تجديد جوازات السفر للسوريين مجانًا

وقال الرمان إنّ القانون القنصلي السوري يتيح تمديد جوازات السفر لمدة 6 أشهر مجانًا في حال العجز عن إصدار جوازات جديدة، لافتًا النظر إلى أن الظروف الناتجة بعد سقوط النظام في سوريا أوقفت العمل في دائرة الهجرة والجوازات في دمشق.
وأضاف أن السفارة السورية في عمّان كانت أول من بدأ بتجديد جوازات السفر للسوريين مجانًا؛ بعد تولي الإدارة الجديدة في سوريا مهامها، وذلك في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على السوريين المقيمين في الأردن.
-
أخبار متعلقة
-
مديرية الامن العام تحقق حلم نزيل في احد السجون
-
وزير الثقافة يلتقي عددًا من الجمعيات
-
الدويري ينشر صورة هدية اُرسلت له من عائلة صاحب مقولة "حلل يادويري"
-
٨٤ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
-
الأوقاف تدعو المواطنين لاداء صلاة الاستسقاء
-
وفاة موظف في وزارة التربية .. والوزير ينعاه
-
كم لاجئاً سوريا عاد من الاردن إلى بلاده منذ سقوط الأسد ؟
-
وزير الداخلية ينعى المساعدة