 
الخميس 2024-12-26 05:28 م
 

الاردن ... تجديد جوازات السفر للسوريين مجانًا

السفارة السورية
السفارة السورية
الخميس، 26-12-2024 04:18 م

الوكيل الإخباري-   أصدرت السفارة السورية في عمّان، نحو 30 ألف جواز سفر منذ اليوم التالي (9 كانون الأول) لسقوط نظام بشار الأسد، وفقا للقائم بأعمال السفارة إحسان الرمان.

اضافة اعلان


وقال الرمان  إنّ القانون القنصلي السوري يتيح تمديد جوازات السفر لمدة 6 أشهر مجانًا في حال العجز عن إصدار جوازات جديدة، لافتًا النظر إلى أن الظروف الناتجة بعد سقوط النظام في سوريا أوقفت العمل في دائرة الهجرة والجوازات في دمشق.


وأضاف أن السفارة السورية في عمّان كانت أول من بدأ بتجديد جوازات السفر للسوريين مجانًا؛ بعد تولي الإدارة الجديدة في سوريا مهامها، وذلك في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على السوريين المقيمين في الأردن.

 
gnews

أحدث الأخبار

جمعية البنوك الأردنية

اقتصاد محلي جمعية البنوك الأردنية: 70 مليار دينار موجودات البنوك

مديرية الأمن العام

أخبار محلية مديرية الامن العام تحقق حلم نزيل في احد السجون

السفارة السورية

أخبار محلية الاردن ... تجديد جوازات السفر للسوريين مجانًا

صورة أرشيفية

فلسطين 45,399 شهيد في غزة و 107,940 جريح منذ بدء العدوان

سوريا

عربي ودولي سوريا: منع تداول ونشر أي "محتوى طائفي"

ا

عربي ودولي خبير أمريكي: ديون كييف ستقع على عاتق واشنطن لأن أوكرانيا ستختفي لاحقا

رئيس جهاز المخابرات العراقية حميد الشطري

عربي ودولي دمشق .. رئيس المخابرات العراقية يلتقي الإدارة السورية الجديدة

.

عربي ودولي جنرال أوكراني: أوكرانيا لم تعد قادرة على القتال بسبب نقص الموارد



 




الأكثر مشاهدة