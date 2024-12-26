الاردن ... تجديد جوازات السفر للسوريين مجانًا

الوكيل الإخباري- أصدرت السفارة السورية في عمّان، نحو 30 ألف جواز سفر منذ اليوم التالي (9 كانون الأول) لسقوط نظام بشار الأسد، وفقا للقائم بأعمال السفارة إحسان الرمان.

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وقال الرمان إنّ القانون القنصلي السوري يتيح تمديد جوازات السفر لمدة 6 أشهر مجانًا في حال العجز عن إصدار جوازات جديدة، لافتًا النظر إلى أن الظروف الناتجة بعد سقوط النظام في سوريا أوقفت العمل في دائرة الهجرة والجوازات في دمشق.