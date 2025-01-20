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الاردن .. تخصيص قروض لهذه الفئة من المواطنين

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الإثنين، 20-01-2025 02:27 م
الوكيل الإخباري-   وافق مجلس إدارة مؤسسة الإقراض الزراعي، على منح قرض بقيمة 460 ألف دينار، لإنشاء مشروع ريادي في مناطق وادي عربة ضمن حزمة المشاريع المحفزة للنمو في القطاع الزراعي.اضافة اعلان


كما أقر المجلس، برئاسة وزير الزراعة خالد الحنيفات وبحضور المدير العام للمؤسسة محمد الدوجان وأعضاء المجلس من القطاعين العام والخاص، مجموعة قرارات ترجمًة للخطط والسياسات التي تتبناها المؤسسة والتي تتماهى مع ما ورد في رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة.

وأقرت المؤسسة تعليمات صندوق تكافل مقترضي مؤسسة الإقراض الزراعي من خطر الوفاة، والذي من شأنه تقديم خدمة تأمينية بكفاءة ومرونة أوسع تنعكس إيجابا على المقترضين وعلى التدفقات النقدية للمؤسسة، وبموجب هذا القرار تم تحديد سقف التغطية التأمينية لحالات الوفاه لغاية (100) ألف دينار مع تخفيف الشروط والمتطلبات وبالتالي تسهيل الوصول للتمويل بأقل التكاليف.

وخصص 5 ملايين دينار من الخطة الإقراضية لعام 2025 لبرنامج التمويل الريفي، والذي يستهدف سكان مناطق الريف والبادية الأردنية وقاطني جيوب الفقر مع التركيز على المرأة والفئات العاطلة عن العمل بهدف إحداث تنمية في هذه المناطق وخلق فرص عمل دائمة. حيث يتضمن هذا البرنامج مجالات استثمار لها علاقة في فتح منافذ تسويقية للمنتجات الزراعية النباتية والحيوانية وبسقف تمويلي يبلغ 10 آلاف دينار وسعر فائدة أو مرابحة تفضيلي 3%.
 
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