الاردن .. سحب احترازي لبعض تشغيلات حليب الأطفال

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء توسيع السحب الاحترازي لتشغيلات إضافية من إنتاج الشركة الصانعة نفسها نوتريشيا Nutricia من مصانعها في بولندا ولكن بالأسم التجاري Aptamil advance 2 (6-12) 400g&900g.

وأضافت المؤسسة أن التشغيلات المتأثرة من الصنف المذكور تحمل الأرقام :



101461960

101464040

101462866

101466224

101467443

101474963

101477883

101483792



وبينت المؤسسة أن القرار جاء كقرار استباقي وبالتنسيق مع الشركة المنتجة التي ستقوم بهذا السحب الطوعي من الصيدليات وبالتنسيق مع فرق الرقابة والتفتيش في المؤسسة.