السبت 2026-02-28 12:47 ص

الاردن .. سحب احترازي لبعض تشغيلات حليب الأطفال

المؤسسة العامة للغذاء والدواء
المؤسسة العامة للغذاء والدواء
 
الجمعة، 27-02-2026 11:03 م

الوكيل الإخباري-  أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء توسيع السحب الاحترازي لتشغيلات إضافية من إنتاج الشركة الصانعة نفسها نوتريشيا Nutricia من مصانعها في بولندا ولكن بالأسم التجاري Aptamil advance 2 (6-12) 400g&900g.

اضافة اعلان


وأضافت المؤسسة أن التشغيلات المتأثرة من الصنف المذكور تحمل الأرقام :


101461960
101464040
101462866
101466224
101467443
101474963
101477883
101483792


وبينت المؤسسة أن القرار جاء كقرار استباقي وبالتنسيق مع الشركة المنتجة التي ستقوم بهذا السحب الطوعي من الصيدليات وبالتنسيق مع فرق الرقابة والتفتيش في المؤسسة.


ودعت المؤسسة في حال وجدت هذه التشغيلات لدى المواطنين لإعادتها إلى نقطة الشراء ليتم استبدالها لهم من هناك، كما دعت إلى التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة وعلى مدار الساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم 0795632000.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

رحيل الدكتور عادل زيادات بعد مسيرة أكاديمية حافلة في اليرموك

أخبار محلية رحيل الدكتور عادل زيادات بعد مسيرة أكاديمية حافلة في اليرموك

علم إيران

عربي ودولي وكالة الطاقة الذرية: محادثات تقنية في فيينا الأسبوع المقبل بشأن البرنامج النووي الإيراني

الأرصاد: كتلة هوائية باردة وأمطار متوقعة في هذا الموعد

الطقس الحالة الجوية في الاردن خلال الأيام الأربعة المقبلة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب ينظر في "سيطرة سلمية" على كوبا

مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يدعو إلى الحوار ووقف التصعيد بين باكستان وأفغانستان

طائرة مدنية

عربي ودولي مطار إسطنبول يعلن إلغاء الرحلات المتجهة إلى طهران مساء الجمعة

المؤسسة العامة للغذاء والدواء

أخبار محلية الاردن .. سحب احترازي لبعض تشغيلات حليب الأطفال

علما باكستان وأفغانستان

عربي ودولي غوتيريش يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بين باكستان وأفغانستان



 






الأكثر مشاهدة