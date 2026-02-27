الاردن .. سحب احترازي لبعض تشغيلات حليب الأطفال

وأضافت المؤسسة أن التشغيلات المتأثرة من الصنف المذكور تحمل الأرقام :
101461960
101464040
101462866
101466224
101467443
101474963
101477883
101483792
وبينت المؤسسة أن القرار جاء كقرار استباقي وبالتنسيق مع الشركة المنتجة التي ستقوم بهذا السحب الطوعي من الصيدليات وبالتنسيق مع فرق الرقابة والتفتيش في المؤسسة.
ودعت المؤسسة في حال وجدت هذه التشغيلات لدى المواطنين لإعادتها إلى نقطة الشراء ليتم استبدالها لهم من هناك، كما دعت إلى التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة وعلى مدار الساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم 0795632000.
