الاردن.. شركة دخان تعدل اسعارها وتعمم على تجار التجزئة وهذه الاسعار

واشار الكتاب ان الاسعار المعدلة ستطبق على تجار التجزئة والمستهلكين اعتباراً من يوم غد الخميس ويشمل ٥ اصناف من الدخان ورفعه بنسب متفاوته.
ولم يتسن التاكد من صحة الكتاب وقيمة التعديل على الاسعار
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