 
الأربعاء 2024-12-11 08:59 م
 

الاردن.. شركة دخان تعدل اسعارها وتعمم على تجار التجزئة وهذه الاسعار

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 11-12-2024 08:24 م

الوكيل الإخباري-   تداول اردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي ما قالوا انه تعميم من احدى شركات الدخان الى تجار التجزئة بتعديل اسعار منتجاتها اعتباراً من الخميس ١٢ - ١٢ - ٢٠٢٤

واشار الكتاب ان الاسعار المعدلة ستطبق على تجار التجزئة والمستهلكين اعتباراً من يوم غد الخميس ويشمل ٥ اصناف من الدخان ورفعه بنسب متفاوته.

ولم يتسن التاكد من صحة الكتاب وقيمة التعديل على الاسعار

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