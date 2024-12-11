الاردن.. شركة دخان تعدل اسعارها وتعمم على تجار التجزئة وهذه الاسعار

الوكيل الإخباري- تداول اردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي ما قالوا انه تعميم من احدى شركات الدخان الى تجار التجزئة بتعديل اسعار منتجاتها اعتباراً من الخميس ١٢ - ١٢ - ٢٠٢٤



واشار الكتاب ان الاسعار المعدلة ستطبق على تجار التجزئة والمستهلكين اعتباراً من يوم غد الخميس ويشمل ٥ اصناف من الدخان ورفعه بنسب متفاوته.



ولم يتسن التاكد من صحة الكتاب وقيمة التعديل على الاسعار

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