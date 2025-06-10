الاردن يدين الهجوم الذي استهدف مدرسة في النمسا

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الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية و شؤون المغتربين عن تضامنها مع جمهورية النمسا الصديقة جراء الهجوم الذي استهدف مدرسة في مدينة غراتس، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين. اضافة اعلان





وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة وقوف المملكة مع حكومة جمهورية النمسا الصديقة في هذا الحادث الأليم، ورفضها لجميع أشكال العنف التي تستهدف المدنيين الأبرياء وخصوصًا طلبة المدارس.



وأعرب السفير القضاة عن أصدق مشاعر التعازي والمواساة لأُسَر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.