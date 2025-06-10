الاردن يدين الهجوم الذي استهدف مدرسة في النمسا

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة وقوف المملكة مع حكومة جمهورية النمسا الصديقة في هذا الحادث الأليم، ورفضها لجميع أشكال العنف التي تستهدف المدنيين الأبرياء وخصوصًا طلبة المدارس.
وأعرب السفير القضاة عن أصدق مشاعر التعازي والمواساة لأُسَر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
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