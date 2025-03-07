 
الجمعة 2025-03-07 06:11 م
 

الاردن يصدر بياناً بشأن الاحداث في سوريا

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية
 
الجمعة، 07-03-2025 05:00 م
الوكيل الإخباري-   أكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم، وقوف الأردن مع الجمهورية العربية السورية وأمنها واستقرارها ووحدتها وسيادتها. اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إدانة كل المحاولات، والمجموعات، والتدخلات الخارجية، التي تستهدف أمن سوريا الشقيقة وسلمها ومؤسساتها الأمنية، وتحاول دفع سوريا نحو الفوضى والفتنة والصراع. 

وأكّد السفير القضاة وقوف الأردن إلى جانب الحكومة السورية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمن سوريا واستقرارها وسلامة شعبها، ولحفظ القانون والسلم الأهلي. 

وشدّد السفير القضاة على ضرورة تكاتف كل الجهود؛ لدعم سوريا في عملية إعادة بناء الدولة السورية الجديدة على الأسس التي تحمي وحدتها وأمنها واستقرارها وسيادتها، وتحفظ حقوق كل أبناء الشعب السوري الشقيق.
 
 
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