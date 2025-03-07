الاردن يصدر بياناً بشأن الاحداث في سوريا

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إدانة كل المحاولات، والمجموعات، والتدخلات الخارجية، التي تستهدف أمن سوريا الشقيقة وسلمها ومؤسساتها الأمنية، وتحاول دفع سوريا نحو الفوضى والفتنة والصراع.
وأكّد السفير القضاة وقوف الأردن إلى جانب الحكومة السورية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمن سوريا واستقرارها وسلامة شعبها، ولحفظ القانون والسلم الأهلي.
وشدّد السفير القضاة على ضرورة تكاتف كل الجهود؛ لدعم سوريا في عملية إعادة بناء الدولة السورية الجديدة على الأسس التي تحمي وحدتها وأمنها واستقرارها وسيادتها، وتحفظ حقوق كل أبناء الشعب السوري الشقيق.
-
أخبار متعلقة
-
الدفاع المدني ينقذ طفلاً من الموت بعد أن جرفه السيل بالكرك ويخلي جثة شقيقته
-
وفاة امرأة عشرينية جراء مداهمة السيول لها في لواء الأغوار الجنوبية
-
وزارة الصناعة والتجارة: 68 مخالفة خلال 5 أيام من رمضان
-
وزارة التنمية: ضبط 127 متسوّلا منذ بدء شهر رمضان
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة المجالي
-
اجتماع يناقش العديد من القضايا التربوية في تربية الوسطية
-
ولي العهد يرعى انطلاق المجالس العلمية الهاشمية لهذا العام
-
الأمن العام يصدر بيانا حول مصير الفتاة العربية المتغيبة عن منزل ذويها