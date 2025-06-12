الاردن يعزي بضحايا تحطم طائرة في مطار مدينة أحمد آباد

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة تعاطف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومات وشعوب جمهورية الهند الصديقة، والمملكة المتحدة الصديقة، وكندا الصديقة وجمهورية البرتغال الصديقة، في هذا الحادث الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأُسَر الضحايا ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
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